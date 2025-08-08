 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 737,20
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Teleperformance: RBC abaisse son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 11:08

(Zonebourse.com) - RBC a annoncé vendredi avoir abaissé de 125 à 102 euros son objectif de cours sur Teleperformance après les résultats semestriels décevants présentés par le spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client, même s'il indique maintenir son opinion 'surperformance' sur le titre.

Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le courtier canadien rappelle que bon nombre d'investisseurs estiment aujourd'hui qu'il est préférable de se tenir à l'écart de l'action en raison de sa grande volatilité et de son récent parcours boursier.

RBC reconnaît, de ce point de vue, que les trois dernières années ont été marquées par un certain nombre d'erreurs au niveau de la stratégie, mais aussi en matière de communication, ainsi que par une certaine réticence à prendre en compte les remarques formulées par la communauté financière.

Le broker souligne que ses discussions avec les acteurs de marché font apparaître que des changements au niveau de l'équipe de direction sont désormais devenus nécessaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs de long terme. Il assure également partager la conviction des professionnels nord-américains selon lesquel le groupe devrait revoir sa politique en matière de dividende et d'acquisitions afin de privilégier des rachats d'actions.

'Aussi difficile que celui puisse paraître de garder l'espoir, nous pensons qu'il existe encore un potentiel de création de valeur chez Telepeformance', assure RBC, qui considère que le secteur dans lequel le groupe opère, ainsi que les parts de marché dont jouit l'entreprise, sont susceptibles de s'accroître à moyen terme.


Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
70,0400 EUR Euronext Paris -0,60%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 11:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank