Teleperformance: partenariat stratégique avec Sanas information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir signé un partenariat stratégique avec Sanas, un pionnier dans le domaine de la compréhension des conversations en temps réel, dans lequel il acquiert une participation au capital lors d'une levée de fonds de Série B.



Le spécialiste de l'externalisation des relations clients deviendra ainsi le distributeur exclusif de la technologie de Sanas 'auprès de nombreuses grandes entreprises et marques réputées au monde, dans des secteurs d'activité très variés'.



Par ailleurs, Teleperformance indique qu'il travaillera en étroite collaboration avec Sanas afin d'aider la start-up à améliorer sa technologie de compréhension des conversations pour l'ensemble de ses clients.



'Notre nouveau partenariat stratégique avec Sanas s'inscrit dans notre stratégie de croissance qui nous permettra de développer et de déployer des outils d'IA avancés pour réinventer l'expérience client', selon Thomas Mackenbrock, directeur général délégué.





