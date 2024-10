Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce l'approbation par la SBTi (initiative Science Based Targets) de ses nouveaux objectifs à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.



Le groupe de centres de contacts vise ainsi à réduire, d'ici 2030, de 56,7% ses émissions absolues des scopes 1 et 2, et de 27,5% ses émissions absolues du scope 3, par rapport à l'année de référence 2019.



Cette stratégie s'appuie sur la réduction de la consommation d'énergie, l'utilisation accrue des énergies renouvelables, la réduction des déchets et l'application des normes de construction écologiques. Elle vise aussi à accompagner ses clients dans leur transition.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 99,94 EUR Euronext Paris +1,11%