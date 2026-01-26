 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Teleperformance : menace de nouveau le plancher crucial des 56,4E
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 10:09

Teleperformance : menace de nouveau le plancher crucial des 56,4E des 18 novembre, 3 décembre, 13 janvier.
En cas d'enfoncement, la dernière oscillation qui s'était soldée par le test des 64,4E induit un potentiel de repli jusque sur 51,84E ("gap" majeur du 12 novembre 2014) puis 49,16E ("gap" du 30 octobre 2014) et enfin 46,4E (un plus bas depuis le 20/10/2014).

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
54,0800 EUR Euronext Paris -7,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank