Teleperformance : menace de nouveau le plancher crucial des 56,4E
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 10:09
En cas d'enfoncement, la dernière oscillation qui s'était soldée par le test des 64,4E induit un potentiel de repli jusque sur 51,84E ("gap" majeur du 12 novembre 2014) puis 49,16E ("gap" du 30 octobre 2014) et enfin 46,4E (un plus bas depuis le 20/10/2014).
Valeurs associées
|54,0800 EUR
|Euronext Paris
|-7,93%
A lire aussi
-
La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer