Teleperformance: lance Anna AI, une 'recruteuse digitale' information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - TP ( Teleperformance ) annonce le lancement d'Anna AI, présentée comme ' une recruteuse digitale avancée ' développée par sa filiale PSG Global Solutions, spécialisée en externalisation du processus de recrutement (RPO).



Anna AI vise à accroître fortement la productivité des recruteurs tout en garantissant la conformité et une expérience candidat de haute qualité.



Cette solution s'inscrit dans le programme stratégique ' Future Forward ' de TP, combinant expertise humaine et intelligence artificielle à grande échelle via l'orchestrateur TP.ai FAB.



Anna AI couvre l'ensemble du cycle de recrutement, de la présélection à l'intégration, avec des fonctions multilingues, une personnalisation complète, et des intégrations aux technologies de TP.



Les premiers résultats indiquent une hausse de productivité jusqu'à 2,5 fois et une multiplication par 4 des embauches quotidiennes.







