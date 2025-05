Téléperformance: enfonce les 91E, risque de retour sur 85E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 17:57









(CercleFinance.com) - Téléperformance (-7,5%) enfonce les 91E (MM100) et efface tous ses gains depuis le 22 avril.

Le titre pourrait revenir tester une zone de soutien située vers 85E (ex-plancher du 21 février et 8 avril).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 89,4400 EUR Euronext Paris -7,28%