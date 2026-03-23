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Teleperformance en forte baisse, Citi n'est plus à l'achat
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:14

Teleperformance accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, Citi ayant abaissé son conseil sur la valeur d'achat à neutre, avec un objectif de cours quasiment réduit de moitié, de 97 à 50 euros.

Dans une note de recherche, la banque américaine explique que cette décision fait suite à une récente réunion d'investisseurs organisée à Paris avec le nouveau directeur général, Jorge Amar, qui a fait part à l'occasion de son intention de rationaliser le portefeuille d'activités du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client dans sa division de services spécialisés, qui représente environ 29% de son résultat opérationnel (Ebita), tout en conservant l'essentiel de ses coeurs de métier.

La firme indique s'attendre à ce que l'entreprise française notamment garde ses activités LanguageLine (interprétariat par téléphone et par
visiophone aux Etats-Unis) et AllianceOne (recouvrement de créances), mais qu'elle se sépare d'autres actifs tels que TLScontact (gestion des demandes de visas et services aux consulats), PSG Global (recrutement) et Health Advocate (gestion des dépenses de santé).

D'après Citi, ces opérations devraient principalement financer des rachats d'actions plutôt que servir à réduire l'endettement du groupe.

Des estimations revues à la baisse

Sur le plan financier, Citi dit maintenir ses prévisions pour 2026 mais précise avoir abaissé de 5% ses estimations d'Ebita pour 2027, anticipant une pression accrue sur les marges liée à l'intensification de la concurrence.

L'analyste indique par ailleurs qu'il compare dorénavant plus étroitement la valorisation de Teleperformance à celle de son concurrent américain Concentrix dans une approche consistant à mieux intégrer les risques liés à l'automatisation et à l'intelligence artificielle dans le secteur des services externalisés.

Peu avant 10h00, Teleperformance perd 3,2% et revient en direction de ses plus bas depuis 2014 tandis que le SBF 120 perd 1,5%. Depuis le début de l'année, l'action perd près de 20%.

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TELEPERFORMANCE
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