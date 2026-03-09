 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Teleperformance : devra préserver le plancher annuel des 50E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 16:05

Après l'échec assez brutal subi sous la MM100 (58,3E), Teleperformance ouvre un gros "gap" sous 56,46E et retombe vers 52,4E (MM20)
En cas d'enfoncement du plancher annuel des 50E (16 février/2 mars) la dernière oscillation qui s'était soldée par le test des 64,4E induit un potentiel de repli jusque sur 46,4E (un plus bas depuis le 20/10/2014).


Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
53,880 EUR Euronext Paris -5,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Unsplash - Scottsdale Mint)
    Malgré la guerre en Iran, l’argent est plus précieux que l'or
    information fournie par The Conversation 09.03.2026 16:49 

    La guerre en Iran le prouve, le « métal du diable » est extrêmement volatil : 105,07 euros l'once le 29 janvier 2026, 62,30 euros l'once le 17 février et 71,23 euros l'once le 4 mars 2026. Mais l'argent, dit l'« or du pauvre », possède un atout clé : il est à la ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 16:46 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Trump dit n'être "pas content" de l'élection du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei "Je ne suis pas content", a dit le président américain, à Miami, de l'élection de ... Lire la suite

  • Un panneau affiche les prix de l'E10, du SP98, du diesel Suprême et du diesel dans une station-service Total Energy à Saint-Léonard, le 9 mars 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Guerre au Moyen-Orient: l'exécutif au défi de la flambée des prix à la pompe
    information fournie par AFP 09.03.2026 16:34 

    Le gouvernement, pressé par les oppositions, cherche la parade face à la flambée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient, mais refuse à ce stade d'envisager des aides publiques pour adoucir la facture en raison du coût pour les finances de l'Etat. ... Lire la suite

  • Flambée des prix du pétrole: les indices boursiers dans le rouge chez Euronext à Paris
    Flambée des prix du pétrole: les indices boursiers dans le rouge chez Euronext à Paris
    information fournie par AFP Video 09.03.2026 16:29 

    Les écrans de la salle de supervision d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, diffusaient lundi des indices boursiers majoritairement dans le rouge, alors que la flambée des prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank