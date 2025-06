Teleperformance: -décroche de -3% sous 86E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Teleperformance décroche de -3% sous 86E, enfonçant les 87,7E, soit la base du 'M' (sous 99E): un retracement du plancher des 83E du 9 avril semble hautement probable désormais.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 86,0400 EUR Euronext Paris -3,04%