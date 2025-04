Teleperformance: confirme ses objectifs 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires de 2 613 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de + 2,8 % à données publiées et + 1,6 % à données comparables.



Le chiffre d'affaires des activités core services sont en croissance de + 1,5 % à données publiées et de + 2,3 % à données comparables. Le groupe a profité d'une dynamique positive, particulièrement en Europe, au Moyen-Orient & Asie-Pacifique, en Inde et en Amérique latine, indique le groupe.



Le chiffre d'affaires des activités ' services spécialisés ' est en hausse de + 10,7 % à données publiées mais en repli de -2,4 % à données comparables).



La direction confirme ses objectifs de croissance à données comparables comprise entre + 2 % et + 4 % pour 2025.



Le groupe maintient également son objectif d'amélioration de la marge d'EBITA courant comprise entre 0 et + 10 points de base et la poursuite d'une forte génération de cash-flow net disponible de l'ordre d'1 milliard d'euros hors éléments non récurrents, et de la baisse du ratio d'endettement net sur EBITDA courant.





