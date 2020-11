Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: CA de EUR 1,43 mds au T3, relève son objectif de croissance du CA en 2020 Reuters • 03/11/2020 à 17:58









3 novembre (Reuters) - TELEPERFORMANCE SE TEPRF.PA : * RELÈVEMENT DE L'OBJECTIF DE CROISSANCE DU CA EN 2020, CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2022 * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T3 EUR 1,43 MDS VERSUS EUR 1,35 MDS IL Y A UN AN * OBJECTIFS ANNUELS 2020 : CROISSANCE ANNUELLE DU CA D'ENVIRON +8% À DONNÉES COMPARABLES VERSUS OBJECTIF DE CROISSANCE "DE L'ORDRE DE +6%" COMMUNIQUÉ AUPARAVANT * OBJECTIFS ANNUELS 2020 : CONFIRMATION D'UN TAUX DE MARGE D'EBITA COURANT SUR CA D'AU MOINS 12,5% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.58%