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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Teleperformance-CA annuel en hausse à €7,12 mds, nouveaux objectifs pour 2025
information fournie par Reuters17/02/2022 à 17:55

17 février (Reuters) - TELEPERFORMANCE SE TEPRF.PA :

* DIVIDENDE PAR ACTION: EUR 3,30, + 37,5 % VERSUS. 2020

* OBJECTIF DE CA DU PLAN 2017-2022 ATTEINT AVEC UN AN D’AVANCE: PLUS DE 7 MILLIARDS D’EUROS

* PERSPECTIVES 2022 : POURSUITE D’UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOLIDE ET SUPÉRIEURE AU MARCHÉ, ET AMÉLIORATION CONTINUE DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE

* CASH-FLOW NET DISPONIBLE À FIN 2021: 661 MILLIONS D’EUROS, + 35,7 %

* NOUVEAUX OBJECTIFS 2025: CA SUPÉRIEUR À 10 MILLIARDS D’EUROS À PÉRIMÈTRE CONSTANT, TAUX DE MARGE D’EBITA SUR CA DE 16%

* NOUVEAUX OBJECTIFS 2025: CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE CA PROVENANT D’ACQUISITIONS CIBLÉES POUR 1 À 2 MILLIARDS D’EUROS

* PERSPECTIVES 2022: BAISSE DE LA CONTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSISTANCE COVID; CROISSANCE ORGANIQUE DU CA SUPÉRIEURE À + 5%

* PERSPECTIVES 2022: MARGE D’EBITA COURANT SUR CA EN HAUSSE DE 30 PB

* PERSPECTIVES 2022: POURSUITE DES ACQUISITIONS CIBLÉES, CRÉATRICES DE VALEUR ET VISANT À RENFORCER SES ACTIVITÉS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

* CA ANNUEL EUR 7,12 MDS CONTRE EUR 5,73 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA COURANT ANNUEL EUR 1,48 MDS CONTRE EUR 1,13 MDS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE RÉCURRENTE DU CA SUPÉRIEURE À + 10% (HORS IMPACT DES CONTRATS D’ASSISTANCE COVID)

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 557 MLNS CONTRE EUR 324 MLNS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon nBw8XBpzDa Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA

(Gdansk Newsroom)

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