Teleperformance: annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Teleperformance indique que son conseil d'administration a décidé de procéder à l'annulation de 864.458 actions auto-détenues, représentant 1,42% du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'AGM du 13 avril 2023.



À la suite de cette annulation, le groupe détient directement 686.067 de ses propres actions, soit 1,1% de son capital social qui se trouve désormais divisé en 59.874.365 actions auxquelles sont attachés 61.361.910 droits de vote bruts.



Les actions annulées ont été achetées sur le marché dans le cadre des programmes de rachat d'actions mis en oeuvre le 13 avril 2023 et le 23 mai 2024 sur décisions du conseil d'administration les mêmes jours.





