Teleperformance abaisse ses prévisions pour 2026

Teleperformance (-1,73%) prévoit une baisse de son chiffre d'affaires cette année. Malgré les difficultés, le groupe maintient ses objectifs de rentabilité et de trésorerie.

Teleperformance (TP) a revu jeudi ses prévisions à la baisse pour 2026. Le spécialiste de la relation client attend désormais un recul de son chiffre d'affaires compris entre 1,5% et 2,5%, à périmètre et taux de change constants.

Les services de confiance et de sécurité pèsent sur les ventes

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 2,532 milliards d'euros, en hausse de 1% grâce à l'évolution favorable des devises. Sans cet effet et à périmètre constant, il baisse de 1,2%, comme au trimestre précédent.

Les services de confiance et de sécurité, touchés notamment par l'automatisation, freinent l'activité. Sans ces services, les ventes progressent de 2% à données comparables.

"En dépit de contraintes sectorielles ralentissant le rythme du redressement, nous avançons rapidement vers la définition de l'expérience client de nouvelle génération", déclare Jorge Amar, directeur général du groupe.

Des économies pour préserver la rentabilité

TP maintient son objectif de marge d'EBITA récurrente, un indicateur de rentabilité opérationnelle, autour de 14,6%. Il prévoit toujours de dégager entre 800 et 850 millions d'euros de trésorerie disponible, hors dépenses exceptionnelles.

Les coûts de restructuration devraient se situer dans le haut de la fourchette annoncée de 120 à 140 millions d'euros. Le groupe attend de ces mesures entre 150 et 170 millions d'euros d'économies par an.