CAC 40
7 721,44
-1,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Telenor: signe des contrats avec les armées finlandaises et suédoises
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 11:41

(Zonebourse.com) - La filiale finlandaise de Telenor, KNL, annonce la signature d'une commande de 15 millions d'euros avec les forces armées finlandaises et suédoises.

KNL développe des solutions de communication haute fréquence (HF) avancées qui se connectent automatiquement en moins d'une seconde, offrant une connectivité cryptée et résiliente, même en cas de brouillage ou d'autres types d'interférences.

Les accords portent sur la fourniture de radios militaires HF portables qui garantissent une communication sécurisée dans les zones dépourvues d'infrastructures traditionnelles telles que les satellites et le GPS.

'Ces contrats interviennent à un moment où les capacités de communication sécurisées et indépendantes sont de plus en plus essentielles pour la défense nationale et la stabilité régionale, en particulier dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue en Europe' indique le groupe dans son communiqué.

' Ces contrats soulignent la demande croissante de solutions de communication sécurisées et résilientes dans un environnement sécuritaire de plus en plus complexe. La technologie de KNL illustre l'innovation nordique et son rôle dans le renforcement de la sécurité et de la préparation régionales ', déclare Dan Ouchterlony, directeur de Telenor Amp.


Valeurs associées

TELENOR
165,850 NOK LSE Intl -0,12%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

