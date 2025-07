Telenor: réalise une acquisition en Norvège information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Telenor annonce l'acquisition des activités grand public de GlobalConnect en Norvège. Cette transaction est évaluée à 6 milliards de couronnes norvégiennes.



Cette opération marque une étape stratégique importante dans le renforcement de la position de Telenor sur le marché norvégien de la fibre optique, indique la direction de Telenor.



L'acquisition comprend l'infrastructure fibre et environ 140 000 clients fibre. La transaction permettra de créer des synergies avec les opérations existantes et d'acquérir une envergure solide et à long terme sur le marché principal des télécommunications, souligne le groupe.



Les clients qui rejoindront Telenor auront accès à une large gamme de services - de la sécurité numérique avancée aux réseaux domestiques haut de gamme en passant par diverses offres de divertissement.



'En intégrant la partie grand public du réseau de fibres optiques de GlobalConnect dans le nôtre, nous étendrons nos services fiables et performants à un nombre encore plus grand de foyers dans tout le pays', a déclaré Benedicte Schilbred Fasmer, présidente-directrice générale de Telenor.





Valeurs associées TELENOR 156,300 NOK LSE Intl -0,60%