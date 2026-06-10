Telenor réalise l'acquisition de Enivest en Norvège

Telenor annonce l'acquisition de Enivest, l'un des principaux opérateurs de fibre optique en Norvège occidentale, pour un montant de 2,5 milliards de couronnes norvégiennes.

L'acquisition comprend le réseau de fibre optique d'Enivest et ses quelque 28 000 clients, ainsi qu'une participation de 34 % dans Årdalsnett, qui compte environ 3 000 clients.

Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Telenor sur le marché norvégien du haut débit.

Enivest emploie une cinquantaine de personnes réparties entre Førde (siège social), Sogndal, Florø, Stryn et Sunnhordland. Depuis sa création en 2001, l'entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs de communications par fibre optique en Norvège occidentale.

En 2025, Enivest a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 290 millions de NOK et un EBITDA d'environ 130 millions de NOK. Une croissance de l'EBITDA d'environ 12 % est attendue pour 2026.

L'entreprise a quasiment achevé le déploiement de sa fibre optique, ce qui devrait améliorer son flux de trésorerie.

" Nous continuerons d'investir dans une infrastructure numérique performante en Norvège et avons l'ambition claire de nous développer sur le marché du haut débit, notamment par le biais d'acquisitions. Enivest est une entreprise bien gérée, bénéficiant d'une forte présence locale, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme ", déclare Benedicte Schilbred Fasmer, présidente-directrice générale de Telenor.

" En unissant le meilleur des deux organisations, nous renforcerons notre offre et développerons l'infrastructure numérique de demain en Norvège occidentale ", déclare Birgitte Engebretsen, DG de Telenor Norvège.