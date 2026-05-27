Telenor présente sa nouvelle structure organisationnelle simplifiée et optimisée

Telenor annonce une structure organisationnelle simplifiée et optimisée afin d'accélérer sa mise en oeuvre et de soutenir sa stratégie de création de valeur à long terme présentée lors de la Journée des marchés financiers.

Les quatre pôles d'activité actuels - Pays nordiques, Asie, Amp et Infrastructures - seront remplacés par une structure plus axée sur les pays.

Dans le cadre de ces changements, les directeurs généraux des pays nordiques rejoindront directement la direction du groupe, supprimant ainsi le niveau hiérarchique actuel des pôles d'activité nordiques.

À compter du 18 août 2026, l'équipe de direction du Groupe, sous la direction de Benedicte Schilbred Fasmer, sera composée des membres suivants:

Torbjørn Wist, Directeur Financier du Groupe, Jon Omund Revhaug, Directeur de la Technologie et de la Transformation, Inger Gløersen Folkeson, Directrice du Développement Corporate, Birgitte Engebretsen, DG de Telenor Norvège, Jonas Edén, DG de Telenor Suède, Jussi Tolvanen, DG de DNA, Lars Thomsen, DG de Telenor Danemark, Elisabeth Melander Stene, directrice des ressources humaines et de l'organisation par intérim, Thomas Midteide, Directeur des Affaires Corporatives et Siri Birgitte Bang Berge, Directrice Juridique.

Comme indiqué lors de la réunion du DG en novembre 2025, Telenor vise une forte croissance de son chiffre d'affaires.