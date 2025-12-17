Telefonica va retirer ses ADS de la cote du NYSE pour des raisons de coûts et de charges administratives

Le géant espagnol des télécommunications Telefonica TEF.MC a annoncé mercredi qu'il allait retirer ses American Depositary Shares (ADS) de la Bourse de New York, invoquant la charge administrative et le coût de leur maintien à la cote.

Cette décision intervient alors que Telefonica cherche à rationaliser ses activités dans le cadre du nouveau plan stratégique quinquennal dévoilé le mois dernier , qui vise à réduire l'endettement et les coûts d'exploitation.

La société s'est récemment séparée de filiales en Argentine, au Pérou, en Colombie, en Uruguay et en Équateur, afin de réduire son exposition en Amérique latine.

Elle négocie également avec les syndicats un plan de licenciement en Espagne.

Dans une déclaration, Telefonica a indiqué qu'elle ne prévoyait pas d'inscrire les ADS à la cote d'une autre bourse américaine. Les détenteurs actuels d'ADS auront la possibilité de les échanger contre des actions ordinaires négociées en Espagne.

La société a indiqué qu'elle déposerait les documents requis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans les semaines à venir, et que le retrait de la cote deviendrait effectif 10 jours après le dépôt.

"Cette décision ne devrait pas avoir d'impact sur les clients et les partenaires de Telefonica, ni sur sa présence commerciale aux États-Unis", a ajouté la société.

Dans la même déclaration, Telefonica a indiqué qu'elle avait également l'intention de retirer ses ADS de la Bourse de Lima.