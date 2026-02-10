Telefonica va céder son activité chilienne à NJJ et Millicom
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:00
Telefonica recevra un paiement de clôture initial de 50 millions de dollars et aura droit à une contrepartie supplémentaire de paiement allant jusqu'à 150 millions de dollars.
Millicom aura une option d'achat pour acheter la part de NJJ dans l'entreprise acquise après les cinquième et sixième années suivant la clôture.
Si Millicom n'exerce pas son option, NJJ disposera d'une option d'achat pour acquérir la participation de 49 % de Millicom à des conditions tarifaires similaires.
"Le Chili est un marché stratégique avec des fondamentaux solides et une forte demande pour une connectivité de haute qualité. " a déclaré Marcelo Benitez, DG de Millicom.
Valeurs associées
|3,6100 EUR
|Sibe
|+0,22%
