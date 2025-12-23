Telefonica retenu avec IQM pour installer deux ordinateurs quantiques en Galice
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 11:46
Aux termes de l'accord, IQM Quantum Computers a été chargé de livrer un ordinateur quantique de 54-qubit à pile complète de type Radiance, qui sera destiné à être intégré aux infrastructures de haute performance du CESGA, ainsi qu'un dispositif de 5-qubit IQM Spark system dédié à la recherche et l'éducation.
La livraison des deux systèmes devrait intervenir d'ici au mois de juin prochain.
Il est prévu que le CESGA utilise ces deux équipements dans le cadre de ses projets de recherche en collaboration avec des chercheurs universitaires et industriels galiciens dans plusieurs domaines stratégiques allant de l'IA au calcul haute performance (HPC).
Il s'agira du premier projet d'ordinateur quantique déployé par IQM en Espagne, après ceux déjà installés pour le Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), de l'Académie bavaroise des sciences, à Jülich (Allemagne), pour le CSC finlandais ou pour le centre italien de supercalculateurs Cineca.
Ces infrastructures viendront compléter le supercalculateur, Finisterrae IV, qui avait déjà permis au CESGA de renforcer ses capacités en matière de calcul afin de répondre notamment aux besoins croissants de l'intelligence artificielle et de consolider ses services de stockage de données.
Dans un communiqué, Telefonica explique que l'informatique quantique est en train de devenir un "pilier" important des infrastructures numériques en Espagne.
