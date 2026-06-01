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Telefonica rachète LineoX à Asterion
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 14:20

Telefonica indique avoir conclu un accord pour acquérir la plateforme rurale de backhauling micro-ondes LineoX auprès d'Asterion, une transaction qui vient renforcer le contrôle de l'opérateur télécoms sur des capacités de réseau stratégiques en Espagne.

"Cette acquisition reflète la stratégie industrielle plus ciblée de Telefonica : renforcer les actifs critiques, améliorer la résilience et soutenir les investissements à long terme sur les marchés clés", explique le groupe, sans préciser les termes financiers de la transaction.

LineoX exploite l'un des principaux réseaux de liaisons radio micro-ondes rurales d'Espagne, fournissant une infrastructure de backhauling essentielle à la connectivité mobile, en particulier dans les zones rurales et moins densément peuplées.

Asterion a acquis le portefeuille sous-jacent de liaisons radio micro-ondes auprès de Telefonica en 2020. Depuis, il a développé LineoX en tant que plateforme d'infrastructure indépendante et l'a intégrée au sein d'un groupe de télécommunications de gros plus vaste aux côtés d'Axion.

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