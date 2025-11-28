Telefonica paiera plus cher pour conserver les droits TV du football espagnol
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:36
Dans un communiqué diffusé dans la journée, La Liga indique avoir sécurisé pour plus de 6,13 milliards d'euros de revenus audiovisuels domestiques concernant la période allant des saisons 2027/2028 à 2031/2032, ce qui correspond selon ses calculs à une hausse de 9% par rapport aux conditions financières qui caractérisaient la précédente période de référence.
La ligue professionnelle précise que Telefonica et DAZN ont chacun obtenu les droits de diffusion pour cinq matchs par journée sur les cinq saisons à venir, consolidant ainsi leur rôle de partenaires stratégiques 'majeurs'.
A eux seuls, les revenus audiovisuels domestiques totaux doivent représenter quelque 5,25 milliards d'euros pour ce qui concerne les rencontres en direct de première division, à comparer à seulement 175 millions générés par La Liga Hypermotion (seconde division) et 60 millions pour les droits en clair et les résumés.
La Liga explique avoir retenu Telefonica et DAZN en tant que partenaires de premier plan en raison de leur couverture haut de gamme de la compétition et de leur capacité à proposer des formats innovants, une stratégie qui a largement stimulé l'audience et la fréquentation des stades ces dernières saisons de son point de vue.
A la Bourse de Paris, l'action Telefonica se repliait de 1% vendredi en fin de séance suite à l'officialisation de ces annonces.
Valeurs associées
|3,7440 EUR
|Sibe
|-0,90%
A lire aussi
-
L'effroyable incendie d'un complexe résidentiel, qui a tué au moins 128 personnes à Hong Kong, a attiré l'attention sur le rôle possible joué dans sa propagation par les échafaudages en bambou, typiques du territoire et dont le gouvernement local a annoncé vouloir ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soutenues par l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre, lors d'une journée riche en données économiques qui a par ailleurs été marquée par une panne chez l'opérateur ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en légère hausse vendredi, au cours d'une séance dépourvue de catalyseur, marquée par une panne du Chicago Mercantile Exchange, l'une des principales places mondiales d'échange. Le CAC 40 a pris 0,29% à 8.122,71 points, en hausse de ... Lire la suite
-
La Pologne a arrêté deux Ukrainiens et trois Biélorusses accusés d'avoir agi sur ordre de services de renseignement étrangers, ont déclaré vendredi les procureurs polonais, alors que Varsovie met en garde contre des tentatives russes de déstabilisation des pays ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer