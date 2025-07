Telefonica: objectifs 2025 confirmés à l'issue du deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 12:32









(Zonebourse.com) - Telefonica a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, ce qui a conduit l'opérateur télécoms espagnol à se dire bien parti en vue de la réalisation de ses objectifs pour l'exercice 2025.



Le groupe a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice opérationnel (Ebitda) en hausse de 1,2% en données organiques, à 2,92 milliards d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de 8,95 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1,5%.



Il a notamment bénéficié d'une accélération de sa croissance en Espagne, où son chiffre d'affaires a augmenté de 1,9% en données organiques au cours du trimestre.



Dans un communiqué, Telefonica dit n'avoir jamais réussi à attirer autant d'abonnés net en un trimestre depuis la fin 2018



L'opérateur, également présent au Brésil et en Allemagne, dit toujours prévoir d'enregistrer une croissance organique au niveau de son chiffre d'affaires et de son Ebitda cette année.



Suite à ces performances jugées 'correctes, mais sans plus' par les analystes d'AlphValue, l'action se repliait de plus de 0,5% mercredi à la mi-journée à la Bourse de Madrid.









Valeurs associées TELEFONICA 4,5860 EUR Sibe +0,22%