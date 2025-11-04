Telefónica annonce une réduction du dividende dans son plan stratégique, le titre chute

Telefónica TEF.MC chute nettement mardi après avoir annoncé une réduction de moitié de son dividende l’année prochaine, dans le cadre d’un nouveau plan stratégique visant à réduire sa dette croissante et à se préparer à des opportunités de fusions et acquisitions.

A la Bourse de Madrid, le titre du géant espagnol des télécommunications a chuté de près de 10% à l'ouverture, adossé à une baisse de 1,5% pour l'indice de référence IBEX 35 .IBEX .

Le groupe prévoit de verser un dividende de 0,15 euro par action en 2026, selon le plan, ce qui devrait lui permettre de réduire son ratio dette nette/bénéfice annuel de base à 2,5 fois, contre 2,9 fois actuellement.

Telefonica a déclaré que sa dette avait augmenté au troisième trimestre pour atteindre 28,2 milliards d'euros, contre 27,6 milliards d'euros en juin, en raison des paiements de dividendes, des investissements et de l'augmentation des coûts.

Selon Telefónica, la réduction de la dette permettrait au groupe d’être prête à saisir les opportunités d’acquisition dès qu’elles se présentent et de générer de la valeur pour les actionnaires.

Le plan, présenté par le nouveau directeur général Marc Murtra, qui a succédé à Jose Maria Alvarez-Pallete en janvier, prévoit également un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de l’OPCFAL ajusté (Flux de trésorerie d’exploitation après loyers ajusté) de 1,5% à 2,5% pour la période 2025-2028, qui devrait ensuite s’accélérer à 2,5%-3,5% entre 2028 et 2030.

Le groupe vise à accroître son flux de trésorerie disponible en réduisant d’un quart ses dépenses d’exploitation, notamment grâce à l’utilisation de l’IA dans les services clients, et en limitant ses dépenses en capital.

Telefónica a enregistré un bénéfice net inférieur aux attentes au troisième trimestre, pénalisé par une dépréciation de 247 millions d’euros sur son unité Telefónica Tech.

(Rédigé par David Latona, Inti Landauro et Jesus Calero, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)