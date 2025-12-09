 Aller au contenu principal
Teleflex vend trois de ses activités pour 2,03 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N a annoncé mardi qu'il allait vendre trois de ses unités commerciales pour un montant total de 2,03 milliards de dollars en espèces.

La société vendra ses unités de soins aigus et d'urologie interventionnelle à Intersurgical et son unité de fabrication d'équipements d'origine aux sociétés de capital-investissement Montagu et Kohlberg, a indiqué la société.

