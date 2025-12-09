 Aller au contenu principal
Teleflex en hausse après la vente de trois de ses activités pour un montant de 2,03 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N augmentent de 5,5 % à 125,34 $ avant le marché

** Teleflex déclare qu'elle vendra trois de ses unités d'affaires pour un total combiné de 2,03 milliards de dollars en espèces

** TFX déclare qu'elle vendra ses unités de soins aigus et d'urologie interventionnelle à Intersurgical et son unité de fabrication d'équipements d'origine aux sociétés de capital-investissement Montagu et Kohlberg

** Les transactions, qui ont été approuvées par le conseil d'administration de Teleflex, devraient être finalisées au second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles

** Séparément, Teleflex a également autorisé un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 1 milliard de dollars d'actions ordinaires de la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 32,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TELEFLEX
131,505 USD NYSE +9,73%
