Teleflex chute après des résultats médiocres au quatrième trimestre et des prévisions de bénéfices pour l'année suivante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N chutent de 8,8 % à 102 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce un chiffre d'affaires de 569 millions de dollars au 4ème trimestre, bien en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 919,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** TFX affiche un bénéfice ajusté de 1,91 $ par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 3,73 $ par action

** La société s'attend à un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 6,25 et 6,55 dollars par action, contre des estimations de 14,28 dollars par action

** La société prévoit des économies annuelles avant impôts de 48 à 52 millions de dollars dans le cadre d'une restructuration planifiée ** TFX a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de céder trois unités de ses opérations pour une valeur combinée de 2,03 milliards de dollars, alors que la société se concentre sur les soins intensifs et les activités hospitalières

** L'action TFX a baissé de 8,3 % depuis le début de l'année à la dernière clôture