Teleflex bondit à la suite de l'annonce d'une offre de privatisation conjointe de CVC et GTCR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
22 avril - ** Les actions de Teleflex TFX.N augmentent de 10 % à 133,70 $ avant le marché
** Les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners et GTCR ont soumis une offre conjointe en vue de la privatisation du fabricant d'appareils médicaux , a indiqué une source mardi
** TFX fabrique des tubes respiratoires, des cathéters et des produits d'accès vasculaire utilisés principalement dans les unités de soins intensifs des hôpitaux
** L'offre est en cours d'évaluation; aucun accord n'est certain et TFX peut rejeter l'approche ou susciter l'intérêt d'un rival - source
** Teleflex a rationalisé ses activités et a vendu trois unités pour 2,03 milliards de dollars en décembre
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2 % cette année
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