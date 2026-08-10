Teledyne va acquérir Varex Imaging dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action Varex au paragraphe 2, de détails sur l'acquisition et l'activité aux paragraphes 3 à 5, ainsi que de détails sur les résultats de Varex au troisième trimestre 2026 aux paragraphes 6 à 8)

Le fabricant de systèmes de détection Teledyne Technologies TDY.N a accepté d'acquérir Varex Imaging

VREX.O pour 18,90 dollars par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

L'action de Varex, fabricant de composants d'imagerie radiographique, a bondi de près de 50 % avant l'ouverture de la Bourse.

Cette opération, dont la finalisation est prévue début 2027, élargirait le portefeuille de Teledyne dans le domaine de la santé, qui comprend des technologies d’imagerie et de détection destinées à des applications médicales, dentaires et des sciences de la vie, facilitant ainsi le diagnostic, le traitement et la recherche clinique. "Nos technologies de rayons X s’intègrent naturellement au portefeuille de produits de Teledyne, et ses ressources nous aideront à accélérer l’adoption de nos solutions d’imagerie avancées ainsi que le développement de la prochaine génération de produits", a déclaré Sunny Sanyal, directeur général de Varex.

Basée à Salt Lake City, la société Varex propose des composants d’imagerie à rayons X utilisés dans l’imagerie médicale diagnostique, les systèmes d’inspection de sécurité et les systèmes de contrôle qualité, ainsi que pour des applications d’analyse et de mesure dans le secteur de la fabrication industrielle.

Lundi, la société a publié un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la récupération des coûts liés aux droits de douane, alors qu’elle subissait encore les conséquences des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la tendance au déstockage en Chine. "Ce trimestre a également été marqué par la récupération des droits de douane qui avaient fait augmenter les coûts de nos produits au cours des périodes précédentes. Nous avons généré 21 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation", a déclaré M. Sanyal.

Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 31 centimes par action, soit 10 centimes de plus que les prévisions des analystes, selon les données compilées par LSEG.