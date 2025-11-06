Telecom Italia salue les mouvements de consolidation potentiels de ses rivaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le rapprochement potentiel entre Iliad et Wind Tre pourrait ramener le nombre d'opérateurs à trois

Iliad n'a pas réussi à conclure des accords avec Vodafone

Telecom Italia envisage un accord avec Nvidia dans le domaine du nuage d'intelligence artificielle

(Ajout de commentaires sur Poste et Nvidia aux paragraphes 6 à 9) par Elvira Pollina et Philippe LeroyBeaulieu

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI serait heureux de voir une consolidation dans le secteur des télécommunications du pays, même si les concurrents font le premier pas, a déclaréjeudi le chef de l'ancien monopole italien de la téléphonie.

"Nous accueillons favorablement tout type de consolidation du marché qui rendra le marché plus équilibré et plus rationnel", a déclaré le directeur général Pietro Labriola aux analystes lors d'un appel téléphonique après les résultats, interrogé sur un rapprochement potentiel entre les rivaux Iliad et Wind Tre.

Une telle opération ferait passer de quatre à trois le nombre d'opérateurs de téléphonie mobile sur l'un des marchés des télécommunications les plus concurrentiels d'Europe.

"Quel que soit l'opérateur qui procédera à la consolidation du marché en Italie, ce sera un bon signe pour nous", a déclaré Labriola.

Le groupe français de télécommunications Iliad n'a pas réussi à conclure un accord avec le gouvernement de Rome pour combiner ses activités italiennes avec celles de TIM, soutenu par l'État, au début de l'année, après avoir cherché à acheter les activités de Vodafone dans le pays en 2024. Vodafone a finalement vendu ses activités italiennes à Fastweb SCMN.S de Swisscom.

Labriola a déclaré que TIM fournirait au marché plus de détails sur les avantages potentiels découlant des partenariats sur lesquels la société travaille avec le conglomérat financier Poste Italiane PST.MI , soutenu par l'État, lors de la présentation de la mise à jour de son plan d'entreprise l'année prochaine.

TIM et Poste, dont les activités s'étendent des services de courrier et de colis aux assurances et à la large bande, ont annoncé cette semaine une coentreprise sur le cloud et l'intelligence artificielle (IA) après avoir lancé une offre combinée d'énergie au détail.

Parallèlement, TIM est en pourparlers avec Nvidia NVDA.O après que le fabricant de puces américain a conclu un partenariat d'un milliard d'euros avec la société allemande Deutsche Telekom DTEGn.DE afin de développer un nuage d'intelligence artificielle pour les applications industrielles, a déclaré Elio Schiavo, le chef de la division entreprise de TIM.

"Nous essayons de mesurer l'ampleur de l'effort, mais surtout l'opportunité qui peut être saisie ensemble", a-t-il déclaré.