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Telecom Italia nomme Goldman Sachs et Evercore conseillers pour l'offre de Poste, selon des sources
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a nommé Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'assister dans l'examen de l'offre en numéraire et en actions de Poste Italiane PST.MI , un conglomérat soutenu par l'État, visant à privatiser le groupe téléphonique, selon deux sources proches du dossier.

Telecom Italia s'est refusé à tout commentaire. Goldman Sachs GS.N et Evercore EVR.N n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EVERCORE-A
337,780 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
875,665 USD NYSE -3,54%
POSTE ITALIANE
22,120 EUR MIL +2,60%
TELECOM ITALIA
0,656 EUR MIL +2,56%
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