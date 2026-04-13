Telecom Italia nomme Goldman Sachs et Evercore conseillers pour l'offre de Poste, selon des sources

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Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a nommé Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'assister dans l'examen de l'offre en numéraire et en actions de Poste Italiane PST.MI , un conglomérat soutenu par l'État, visant à privatiser le groupe téléphonique, selon deux sources proches du dossier.

Telecom Italia s'est refusé à tout commentaire. Goldman Sachs GS.N et Evercore EVR.N n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.