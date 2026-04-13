Telecom Italia choisit Goldman Sachs et Evercore pour examiner l'offre de Poste, selon certaines sources

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(Mises à jour avec le contexte)

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a nommé Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'examen de l'offre en espèces et en actions du conglomérat Poste Italiane PST.MI , soutenu par l'État, visant à privatiser le groupe téléphonique, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Telecom Italia s'est refusé à tout commentaire. Goldman Sachs GS.N et Evercore EVR.N n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Le mois dernier, le conglomérat Poste, soutenu par l'État, a dévoilé une offre de 10,8 milliards d'euros pour privatiser TIM et créer un champion national du numérique, renforçant ainsi le contrôle de l'État sur les actifs qui gèrent les données essentielles des ménages et des entreprises.

L'opération donnerait à Poste le contrôle du réseau de centres de données de TIM et de son unité de cybersécurité Telsy, élargissant ainsi le rôle de Poste dans les services numériquesdestinés aux consommateurs, aux grandes entreprises et aux organismes publics.

Le conseil d'administration de TIM s'est réuni lundi pour nommer des conseillers chargés d'évaluer si l'offre de Poste reflète de manière adéquate la valeur de l'entreprise.

Poste, qui offre des services logistiques, financiers, de paiement, à large bande et d'assurance, a prévu des bénéfices annuels de 700 millions d'euros à la suite du regroupement.

Elle est le principal investisseur de TIM, avec 27 % de son capital social ordinaire. Cette participation devrait chuter à près de 20 % après que TIM aura converti certaines actions spéciales en circulation en actions ordinaires en mai.

Le conglomérat financier a acquis cette participation l'année dernière, en achetant la majeure partie de sa participation au groupe français Vivendi VIV.PA .