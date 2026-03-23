Telamon s’allie à Eres pour démocratiser l’investissement en immobilier logistique

(AOF) - Telamon, acteur indépendant de l’investissement immobilier depuis plus de 30 ans, poursuit la dynamique de développement de son fonds NAO Logistics, dédié à l’immobilier logistique, en annonçant son référencement au sein des solutions d’épargne proposées par Eres.

NAO Logistics s'ouvre ainsi à une nouvelle typologie d'investisseurs grâce à son intégration dans les dispositifs d'épargne retraite (PER) distribués par Eres, acteur de l'épargne salariale et retraite, qui accompagne depuis plus de 20 ans entreprises, salariés et investisseurs privés.

Ce nouveau partenariat marque une étape structurante dans la stratégie de distribution du fonds. Il permet d'élargir son accès tout en répondant à une demande croissante pour des actifs tangibles adaptés à des stratégies d'investissement de long terme, comme l'immobilier logistique.

Avec ce référencement, NAO Logistics poursuit sa stratégie de développement et contribue à démocratiser l'accès à une classe d'actifs historiquement réservée aux investisseurs institutionnels : la logistique.

Lancé il y a moins de trois ans, Nao Logistics affiche une performance nette de 7% en 2025 et de 20,26% depuis son lancement. Cette performance illustre la capacité du véhicule à capter les fondamentaux solides du secteur logistique.

Considéré comme l'une des classes d'actifs privilégiées dans les allocations institutionnelles, l'immobilier logistique bénéficie de plusieurs tendances structurelles favorables, parmi lesquelles la croissance du e-commerce, la transformation des chaînes d'approvisionnement, l'évolution des modes de consommation ou encore le développement de la logistique urbaine liée aux enjeux du dernier kilomètre.

"Le référencement de NAO Logistics par un des leaders de l'épargne retraite, Eres, confirme notre capacité à proposer un portefeuille dédié aux actifs logistiques de qualité à fort potentiel, offrant à la fois visibilité locative, dynamisme de marché et rendement attractif pour les épargnants. Pour rappel, le secteur de la logistique, qui rassemble 150 000 entreprises et totalise 1,8 million d'emplois pour 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires global, est un contributeur essentiel de l'économie française pour 8% du PIB. Au travers de ce nouveau partenariat, nous sommes ravis de rendre accessible cette classe d'actifs au plus grand nombre d'épargnants", a déclaré Christophe Bouthors, président de Telamon.