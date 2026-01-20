 Aller au contenu principal
TELAMON et HOFFMANN GREEN signent un partenariat en faveur de la décarbonation de l’immobilier
information fournie par Boursorama CP 20/01/2026 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 20 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker et Telamon, le promoteur-investisseur immobilier, viennent de signer un partenariat stratégique visant à réduire l’empreinte carbone de ses projets de développement immobiliers et logistiques. Les deux groupes, tous deux très impliqués dans la décarbonation du secteur de la construction, entendent ainsi contribuer à la réduction de l’impact écologique de leur filière et livrer des bâtiments plus respectueux des territoires.

