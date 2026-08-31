Teladoc nomme Michael Grasher, un dirigeant du secteur de l'assurance, au poste de directeur financier

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Teladoc Health TDOC.N a annoncé lundi avoir nommé Michael Grasher au poste de directeur financier, faisant ainsi appel à un vétéran du secteur pour aider cette entreprise de soins de santé en ligne à faire face à la demande croissante pour ses services pris en charge par les assurances.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cette nomination intervient environ un mois après que Teladoc a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel (link et signalé des difficultés au sein de sa division de services de santé mentale BetterHelp, où la demande croissante de thérapies prises en charge par les assurances a dépassé la capacité d'accueil des prestataires dont dispose l'entreprise.

* "Nous considérons cette nomination comme positive et y voyons une étape importante dans le renforcement de l’équipe de direction de TDOC suite au départ de l’ancienne directrice financière, Mala Murthy, en novembre 2025", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

* M. Grasher possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance et des services financiers et occupe des postes de directeur financier depuis plus de 12 ans.

* Il occupait récemment le poste de directeur financier chez IFG Companies, un groupe privé spécialisé dans l’assurance dommages.

* Mme Anderson a ajouté que la solide expérience de M. Grasher dans le secteur de l’assurance serait un atout compte tenu des efforts continus de Teladoc pour développer les services couverts par une assurance au sein de BetterHelp, même si son expérience porte principalement sur l’assurance dommages et l’assurance spécialisée plutôt que sur l’assurance santé.

* Il a également occupé les fonctions de directeur financier et de vice-président exécutif chez l’assureur spécialisé Fortegra, où il assurait la supervision financière de l’ensemble des activités de la société aux États-Unis et en Europe.

* Avant d’occuper ces postes de directeur financier, il a passé plus d’une décennie en tant qu’analyste financier, notamment en tant que directeur général chez Piper Jaffray, aujourd’hui connu sous le nom de Piper Sandler.