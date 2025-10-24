Teladoc Health en hausse après un chiffre d'affaires préliminaire du T3 supérieur aux attentes

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions de la société de télésanté Teladoc Health TDOC.N augmentent de 5,5 % à 9,08 $ ** Le jeudi en fin de journée, a affiché des revenus préliminaires de 626,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieurs à l'estimation des analystes de 625,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** TDOC a également annoncé que Mala Murthy quittera son poste de directrice financière et qu'une recherche de remplaçant est en cours

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action TDOC a baissé de 2,3 % depuis le début de l'année