Téhéran ne prendra pas l'initiative d'un conflit, assure Rouhani

DUBAI, 25 avril (Reuters) - Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré samedi que Téhéran suivait de près les activités américaines, mais ne déclencherait jamais de conflit dans la région. "La République islamique d'Iran suit de près les activités et les mouvements de l'Amérique, mais ce ne sera jamais celui qui déclenchera les conflits et les tensions dans la région", a déclaré Hassan Rouhani lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Than, ont rapporté les médias officiels iraniens. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il avait ordonné à la marine américaine d'ouvrir le feu sur tout navire iranien qui la harcèlerait en mer. Le chef des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, a répliqué le lendemain en avertissant que l'Iran "détruirait" tout navire de guerre américain menaçant sa sécurité dans les eaux du Golfe. Les tensions entre Washington et Téhéran se sont amplifiées depuis que Donald Trump a décidé en mai 2018 de retirer les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et de rétablir les sanctions contre l'Iran. (Bureau de Dubaï, version française Jean-Michel Bélot)

