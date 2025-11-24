Tegna chute de 5 % après que M. Trump a critiqué la levée du plafond de propriété des télévisions locales

Les actions de Tegna

TGNA.N ont chuté de près de 5% lundi après que le président Donald Trump a critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, ce qui est nécessaire pour que la société soit acquise par Nexstar Media.

L'acquisition de Tegna élargirait la présence de Nexstar

NXST.O en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés dans le cadre de l'accord de 3,54 milliards de dollars. Dimanche, M. Trump a publié sur les médias sociaux un article affirmant que la levée du plafond serait un "désastre" pour les conservateurs et a ajouté qu'il ne serait "pas content" si cette mesure permettait à NBC CMCSA.O , propriété de Comcast, ou à ABC DIS.N , propriété de Disney, de s'étendre.