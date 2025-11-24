 Aller au contenu principal
Tegna chute de 5 % après que M. Trump a critiqué la levée du plafond de propriété des télévisions locales
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Tegna

TGNA.N ont chuté de près de 5% lundi après que le président Donald Trump a critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, ce qui est nécessaire pour que la société soit acquise par Nexstar Media.

L'acquisition de Tegna élargirait la présence de Nexstar

NXST.O en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés dans le cadre de l'accord de 3,54 milliards de dollars. Dimanche, M. Trump a publié sur les médias sociaux un article affirmant que la levée du plafond serait un "désastre" pour les conservateurs et a ajouté qu'il ne serait "pas content" si cette mesure permettait à NBC CMCSA.O , propriété de Comcast, ou à ABC DIS.N , propriété de Disney, de s'étendre.

Valeurs associées

COMCAST-A
27,0600 USD NASDAQ -1,06%
NEXSTAR MED GRP
182,3950 USD NASDAQ -3,64%
TEGNA
19,040 USD NYSE -4,75%
WALT DISNEY
102,910 USD NYSE -1,29%
