Tegna bondit après l'approbation de l'acquisition de Nexstar par la FCC

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20 mars - ** Les actions de l'opérateur de télévision régionale américain Tegna TGNA.N augmentent de 9,3 % à 21,90 $ avant la mise sur le marché ** La Commission fédérale des communications a approuvé la vente de TGNA à Nexstar NXST.O pour un montant de 3,54 milliards de dollars jeudi

** "Cette transaction est essentielle au maintien d'un journalisme local fort dans les communautés que nous desservons" - Perry Sook, directeur général de NXST

** L'acquisition, si elle n'est pas annulée par les tribunaux, étendra la présence de NXST à 80 % des foyers américains ** Mercredi, huit États ont intenté une action auprès d'un tribunal de district de Californie pour bloquer l'opération, affirmant qu'elle entraînerait une hausse des prix de la télévision payante et des pertes d'emplois

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action TGNA a progressé de 3,2 % cette année