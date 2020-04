Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC va réduire de 30% ses dépenses d'investissement en 2020 Reuters • 01/04/2020 à 22:30









1er avril (Reuters) - * TECHNIPFMC ANNONCE UNE RÉDUCTION DE 30% DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À 300 MILLIONS DE DOLLARS EN 2020 * TECHNIPFMC ANNONCE PLUS DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DE RÉDUCTIONS DE COÛTS ANNUALISÉES POUR LE SEGMENT SURFACE TECHNOLOGIES * TECHNIPFMC DISPOSAIT D'UNE TRÉSORERIE DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS À LA FIN 2019, DONT 2,2 MILLIARDS SONT DISPONIBLES * TECHNIPFMC DIT DISPOSER D'UNE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS * TECHNIPFMC INTÉGRERA SA DERNIÈRE ÉVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL ET DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ À SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ACTUALISÉES QUI SERONT INCLUSES DANS SON COMMUNIQUÉ DE RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -5.52%