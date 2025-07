TechnipFMC: contrat avec Equinor en mer du Nord norvégienne information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 11:52









(Zonebourse.com) - TechnipFMC annonce avoir décroché un contrat intégré iEPCI auprès d'Equinor pour le projet d'extension de la plateforme Heidrun, en mer du Nord norvégienne.



Ce type de contrat (integrated Engineering, Procurement, Construction and Installation), regroupe l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation sous une seule responsabilité, permettant d'optimiser les coûts et les délais tout en réduisant les risques pour le client.



Ce projet fait suite à une étude iFEED (une étude d'ingénierie préalable menée par TechnipFMC pour concevoir la meilleure configuration technique et économique du projet) qui a permis de définir un agencement de champ optimisé.



Il vise à renforcer les infrastructures existantes et à prolonger la durée de vie de la plateforme Heidrun.



Jonathan Landes, président Subsea de TechnipFMC, souligne que ' cette attribution directe illustre l'intérêt d'une implication précoce, qui a permis d'optimiser la configuration du champ '.





Valeurs associées TECHNIPFMC 34,165 USD NYSE -0,42%