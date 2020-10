Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC-Chiffre d'affaires stable par rapport à 2019 au T3 Reuters • 21/10/2020 à 22:26









21 octobre (Reuters) - TechnipFMC Plc FTI.N : * LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 IDENTIQUE À CELUI DE 3019 À 3.335,7 MILLIONS DE DOLLARS * LA PERTE NETTE A ATTEINT 3,9 MILLIONS DE DOLLARS * L'EBITDA AJUSTÉ A ATTEINT 321,2 MILLIONS DE DOLLARS * LA MARGE D'EBITDA AJUSTÉ RESSORT À 9,6 % Pour plus de détails, cliquez sur FTI.N (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -1.92%