TechnipFMC: cession d'une activité pour 205 M$

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé un accord pour vendre l'activité Measurement Solutions business à One Equity Partners pour 205 millions de dollars en numéraire.



Faisant partie du segment Surface Technologies, l'activité Measurement Solutions englobe des solutions de gestion de terminaux et des produits et systèmes de mesure, et comprend des sites d'ingénierie et de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.



Doug Pferdehirt, Président-directeur général de TechnipFMC, a déclaré : ' Cette transaction reflète la stratégie de portefeuille plus large de TechnipFMC visant à se concentrer davantage sur nos produits phares et nos technologies leaders du marché, ainsi que sur des solutions et services intégrés pour nos clients '.





