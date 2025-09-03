TechnipFMC augmente avant l'ajout de S&P MidCap, pour remplacer Skechers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** Les actions cotées en bourse de TechnipFMC
FTI.N ont augmenté de 4,4 % en début de marché pour atteindre un niveau record de 39,20 $, la société d'équipements et de services pétroliers et gaziers étant prête à rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX la semaine prochaine ** La société britannique FTI remplacera Skechers USA SKX.N dans l'IDX à partir du vendredi 12 septembre, selon S&P Dow Jones , mardi dernier ** Le fabricant de baskets SKX sera racheté par 3G Capital dans le cadre d'une transaction de 9,4 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement, selon S&P Dow Jones
** Les actions de FTI ont augmenté de ~30% depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière d'environ 15,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG
** 16 analystes sur 24 considèrent FTI comme un " achat fort " ou un " achat ", le reste considère que l'action est " à conserver " et le PT médian est de 41 $ - LSEG
