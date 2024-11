Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TechnipFMC: accord avec Prysmian dans l'éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - TechnipFMC et Prysmian ont annoncé la signature d'un accord de collaboration visant à accélérer le développement mondial de l'éolien offshore flottant afin de répondre à la demande croissante d'électricité renouvelable.



Cette collaboration s'appuiera sur l'expertise de TechnipFMC en matière de conception de systèmes et d'intégration dans des applications offshore, ainsi que sur le leadership mondial de Prysmian dans la production et l'installation de systèmes de câbles d'énergie sous-marins.



Les entreprises ont pour objectif de fournir la solution optimisée grâce à un modèle commercial d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation entièrement intégré (iEPCI™).



Doug Pferdehirt, directeur général de TechnipFMC, a déclaré : ' Cette collaboration renforce la position des deux entreprises sur ce marché émergent en proposant une solution intégrée qui accélère la mise sous tension et réduit les coûts, tout en améliorant la fiabilité globale du système.'





