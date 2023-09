Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC: a signé un contrat avec Petrobras au Brésil information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un contrat pour la fourniture de conduites flexibles à Petrobras pour les champs pré-salifères au large du Brésil.



La société fabriquera 14 kilomètres de conduites montantes d'injection de gaz. TechnipFMC fournira également des services associés, notamment l'emballage et le stockage.



Jonathan Landes, Président Subsea de TechnipFMC a déclaré : ' Nous disposons d'une équipe bien établie qui a gagné la confiance de Petrobras au fil de nombreuses années de collaboration. Nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec un client important pour l'aider à assurer le succès de ses projets '.





