Technip et Viridien en forme, Partner Group en souffrance

Parmi les principales variations du jour, les résultats de Dormakaba sont bien accueillis, au contraire de ceux de Partners Group. Reckitt et Viridien profitent de relèvements de recommandations et Technip profite d'une rumeur sur SpaceX.

Action en hausse

Dormakaba ( 5,3%) : le groupe spécialisé dans les systèmes de l'industrie de la sécurité commence la séance dans le vert le jour de la publication de ses résultats. La hausse est alimentée par l'annonce d'une simplification de la structure actionnariale, saluée par le marché, alors que les résultats sont en baisse sur le dernier exercice.

Reckitt Benckiser (4,6%) : le groupe spécialiste des produits d'entretien et de soin (marques Vanish, Veet ou Durex) profite de la recommandation favorable de JPMorgan qui relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 5 800 GBX à 6 500 GBX.

Novartis (4,7%) : le géant des produits pharmaceutiques suisse commence la séance du bon pied en répondant positivement aux attentes des investisseurs par rapport à son traitement par voie orale, le remibrutinib, qui dépasse ses concurrents dans la réduction des taux de rechute chez les patients atteints de sclérose en plaques.

Secteur pétrolier : la hausse de 0,4% du baril de Brent à l'ouverture continue de faire grimper les cours des sociétés pétrolières avec en moyenne une hausse de 2,66% dans ce secteur avec les majors et les parapétrolières, dont Liberty Energy (3,5%) et TGS (1,8%). Mentions particulières pour Technip Energies ( 8%) qui aurait en plus soumis une offre dans le cadre d'un appel d'offres de SpaceX concernant des fusées selon Reuters, et pour Viridien ( 6%) soutenu par Goldman Sachs qui reprend la couverture à l'achat avec un objectif de cours de 118 EUR.

Action en baisse

Partners Group (-7,9%) : la holding de gestion des placements et exploitant de fonds est la grande perdante de la séance notamment à cause d'un turnover important dans la gouvernance et d'un bénéfice en baisse pour le deuxième trimestre. Elle s'inscrit ainsi dans une tendance baissière forte avec une perte de 31,6% depuis le premier janvier.

Edreams Odigeo (-7,8%) : le groupe a communiqué sur un renforcement de ses abonnés et la confirmation de ses objectifs de recrutement annuels. Mais ses résultats se sont fortement dégradés sur le premier trimestre du nouvel exercice, avec un EBITDA ajusté en retrait de 41% à 28,9 MEUR. Le marché est prudent face au scénario d'accroissement des investissements.

OHB (-4,7%) : le titre efface sa forte hausse de la veille (obtenue grâce au contrat IRIS2 signé avec SES), dans le sillage d'un secteur allemand de la défense qui fait chuter le DAX de plus de 1% en fin de matinée.