Technip Energies va concevoir une unité de production d'hydrogène bas-carbone pour BP au Royaume-Uni

Technip Energies NV TE.PA :
* VA CONCEVOIR UNE UNITÉ DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE BAS-CARBONE POUR BP AU ROYAUME-UNI
* H2TEESSIDE DEVRAIT ÊTRE L'UNE DES PLUS GRANDES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE BAS-CARBONE DU ROYAUME-UNI INTÉGRANT UNE TECHNOLOGIE DE CAPTAGE DU CARBONE
* PROJET VISE À PRODUIRE 1,2 GW D'HYDROGÈNE BAS-CARBONE, SOIT PLUS DE 10 % DE L'OBJECTIF DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE DU ROYAUME-UNI À L'HORIZON 2030
* SI LA SOCIÉTÉ EST SÉLECTIONNÉE, L'ÉTAPE SUIVANTE SERA DE FOURNIR L'ENSEMBLE DE L'INGÉNIERIE, DE LA FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA MISE EN SERVICE (EPCC) DU PROJET
Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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