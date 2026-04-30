Technip Energies tempère ses perspectives 2026
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 10:46
Sur les trois premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires ajusté a diminué de 4%, à 1,782 milliard d'euros se situant sous le consensus : 1,88 MdEUR. La croissance prévue de l'activité sur les projets de GNL et de décarbonation aux Etats-Unis et en Europe a été largement compensée par l'évolution des taux de change, notamment le renforcement de l'euro par rapport au dollar.
De son côté, l'Ebitda récurrent ajusté a reculé de 8%, à 148,8 MEUR, inférieur aux attentes (167 MEUR). Pour Jefferies, l'EBITDA sur ce trimestre se situe en deçà des prévisions de marché, pénalisé par cette baisse des revenus ainsi que par des marges du segment E&C (Ingénierie et Construction).
Le bénéfice net a baissé de 20% à 84,5 MEUR contre un consensus de 100 MEUR. Par action dilué, il ressort à 0,48 EUR contre 0,56 EUR un an avant.
Le groupe a néanmoins connu une bonne dynamique commerciale avec des prises de commandes de plus de 6 MdsEUR sur ce premier trimestre qui portent le carnet de commandes à plus de 20 MdsEUR.
Le conflit au Moyen-Orient perturbe amplement l'activité
"Alors que la situation au Moyen-Orient reste incertaine, nous identifions deux impacts principaux sur notre activité. Premièrement, en termes d'exécution, les progrès ont été affectés par les perturbations sur site et les difficultés logistiques, décalant une partie du chiffre d'affaires à des périodes ultérieures. Deuxièmement, des coûts supplémentaires ont été engagés afin de garantir la sécurité des équipes et la continuité des activités. Si nous anticipions un recouvrement de ces coûts grâce à des protections contractuelles solides, le calendrier exact et l'ampleur de ce recouvrement dépendent de l'évolution du conflit et des résultats des discussions commerciales", a expliqué Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.
"Pour ces raisons, et en supposant une normalisation de la situation au Moyen-Orient d'ici la fin du deuxième trimestre, nous estimons qu'environ 500 à 600 MEUR d'euros de chiffre d'affaires seront reportés au delà de 2026, tandis que l'impact sur la marge des projets devrait être significativement atténué", précise le dirigeant.
En raison de la guerre au Moyen-Orient, Technip Energies a abaissé plusieurs de ses objectifs financiers.
Pour le segment "livraison de projet", le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 5,7 et 6,3 MdsEUR, contre une fourchette antérieure de 6,3 à 6,7 MdsEUR. La marge d'Ebitda devrait être comprise entre 6,5 et 7,5%, contre environ 8% auparavant.
Pour l'activité 'technologies, produits et services", les revenus sont attendus entre 1,9 et 2,2 MdsEUR. L'entreprise de technologies et d'ingénierie dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation tablait auparavant sur des ventes entre 2 et 2,2 MdsEUR.
En réaction à ces annonces, Oddo BHF réitère sa recommandation surperformance avec un objectif de cours maintenu à 49 EUR. "Il s'agit à ce stade du seul groupe a avoir ajusté sa guidance compte tenu de la situation au Moyen-Orient", souligne le broker.
De son côté, Jefferies affirme que "ces nouvelles prévisions par segment impliquent un EBITDA de 662 MEUR (au point médian), soit -12% par rapport au consensus". L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 48 euros.
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